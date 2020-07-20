Трамп заявил, что его «не волнует мнение военных» в вопросе переименования баз

Взгляд
20 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 04:49  |  vz.ru
Разделы

Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

Московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт

Москва оказалась в эпицентре армяно-азербайджанских событийФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении неожиданным образом затронуло столицу России. Фуры с армянскими абрикосами отказалась принимать одна из крупнейших оптовых продовольственных баз, подконтрольная выходцам из Азербайджана. Однако, в отличие от многолетнего конфликта в Закавказье, проблему в Москве урегулировали быстро и бескровно. Подробности...
Перейти а раздел…

Ленин в Германии вызвал в Польше панику

Западногерманские поклонники Ленина добились установки памятника Ильичу через судФото: Caroline Seidel/dpa/picture-alliance/ТАСС
Польский представитель в Европарламенте высказала серьезные претензии к Германии. Причиной стала установка в одном из немецких городков памятника Ленину. Берлину досталось за популяризацию коммунизма и «тоталитарные традиции», а от ЕС польский политик потребовала введения запрета советской символики. Но главное в этой истории – хамский тон, который Варшава в очередной раз позволила себе по отношению к Берлину. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

России необходимо министерство пропаганды

Сергей Мардан, публицист
Отказавшись в 1991 году от идеологии, Россия просто разоружилась перед своими внешними и внутренними врагами. Так же, как за последние 20 лет Россия восстановила свою армию, стране необходимо восстановить и свою обороноспособность в области идей. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
Обсуждение: 120 комментариев

Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Арктику раздадут по частям

    Трамп не оправдал надежд России

    Новая война в Закавказье

      Перейти а раздел…

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Канье Уэст провел первую встречу с избирателями как кандидат в президенты США
              Московский «Фуд Сити» возобновил торговлю продуктами из АрменииЛуганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУЛукашенко: Бабарико начал давать показанияПредложены новые требования для заведений общепита
              В чешском аналитическом центре опровергли связь с СафроновымЛондону посоветовали ждать жесткого ответа Пекина после запрета HuaweiСын Кличко собрался стать мэром КиеваПенсионерам указали на малоизвестные льготы
              Ученый раскрыл подробности испытаний российской вакцины от COVID-19Ереван ответил на обвинения Баку в подготовке атак на нефтегазовые объектыУкраину признали самой криминальной страной ЕвропыНа Земле может появится новый океан

              Главная тема


              Московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт

              экспортные квоты


              Американские СМИ: Россия может превратить пшеницу в политическое оружие

              «быть мужчиной»


              Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

              на 46-м году жизни


              Стало известно о последних днях актрисы Макаровой

              Видео

              платная трасса


              Россияне заработают на новых дорогах

              репарации за годы рабства


              Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих

              угроза нацбезопасности


              Армения обнаружила российскую угрозу

              шансы на второй срок


              Трамп не оправдал больших надежд

              Конец конницы


              Тимур Шерзад: Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

              Такая свобода


              Андрей Бабицкий: Работа на Америку ломает людям судьбы

              Деньги пахнут


              Глеб Простаков: Инвестиции в Россию – привилегия для умных

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске, чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?

              Трамп заявил, что его «не волнует мнение военных» в вопросе переименования баз

                 20 июля 2020, 03:32
              Фото: Yuri Gripas/Pool/
              Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Глава американского государства Дональд Трамп выступил против переименования военных баз США, названных в честь военачальников Конфедерации.

              «Я должен принимать решение», – приводит его слова Fox News.

              Трамп заявил, что его «не волнует мнение военных» на этот счет, передает RT.

              Президент заявил, что США выиграли две «великолепных» мировых войны, «жестоких и ужасных».

              «Мы выиграли их из «Форта Брэгг», мы выиграли их из-за всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий», – сказал он.

              Напомним, министерство обороны США планирует в ближайшее время представить нововведения, направленные на искоренение символики, которая ассоциируется с расовым или социальным неравенством.

              Глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли выступил с критикой наличия связанной с конфедератами символики.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............