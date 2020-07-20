Трамп заявил, что его «не волнует мнение военных» в вопросе переименования баз

Глава американского государства Дональд Трамп выступил против переименования военных баз США, названных в честь военачальников Конфедерации.

«Я должен принимать решение», – приводит его слова Fox News.

Трамп заявил, что его «не волнует мнение военных» на этот счет, передает RT.

Президент заявил, что США выиграли две «великолепных» мировых войны, «жестоких и ужасных».

«Мы выиграли их из «Форта Брэгг», мы выиграли их из-за всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий», – сказал он.

Напомним, министерство обороны США планирует в ближайшее время представить нововведения, направленные на искоренение символики, которая ассоциируется с расовым или социальным неравенством.

Глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли выступил с критикой наличия связанной с конфедератами символики.

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