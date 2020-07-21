Против ростовского полицейского возбудили дело за избиение подозреваемого

В отношении руководителя отдела уголовного розыска МВД по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщает региональное следственное управление СК.

«По версии следствия, 7 мая подозреваемый, находясь в помещении отдела МВД России по городу Батайску, с целью получения признательных показаний от 29-летнего местного жителя по уголовному делу нанес ему множественные удары руками и ногами по телу и голове», – сообщает ведомство на своем сайте.

Уголовное дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».

Ведомство проводит комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

В ГУ МВД по Ростовской области ТАСС подтвердили факт возбуждения дела в отношении полицейского. Там пояснили, что сейчас сотрудник в отпуске, в отношении него также ведется и служебная проверка.

«Если вина полицейского будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее уроженца Азербайджана заподозрили в избиении полицейского рядом с посольством в Москве, заведено уголовное дело. По версии следствия, «уроженец республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти».