Глава ЕК назвала ближайшие полгода определяющими для Европы

Будущее Европы определят ближайшие шесть месяцев, во время которых в Совете ЕС председателем будет Германия, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы здесь должны прийти не только к единству по вопросу следующего поколения ЕС и долгосрочных финансовых рамок, но мы должны позаботиться о том, чтобы этот пакет (мер поддержки) получил поддержку Европарламента и был ратифицирован национальными парламентами. Мы поэтому находимся под серьезным давлением ограниченных временных рамок, но это все-таки кризис, который задает нам темп, каждый день имеет значение», – приводит ее слова РИА «Новости».

Фон дер Ляйен отметила, что семилетний бюджет Евросоюза – это не только шанс, но и обязательство, что объединение «продолжит экологичную экономическую и политическую линию».

Канцлер Ангела Меркель заявила, что ЕС необходимо достичь единства по финансовым вопросам уже летом, ключевым в этом вопросе станет очный саммит глав государств и правительств стран-членов союза.

«Дело обстоит так, что ответ на этот беспрецедентный кризис должен быть выработан таким образом, чтобы он был мощным, чтобы он что-то изменял. Как мы знаем, безопасность имеет для финансовых возможностей психологическое значение, чтобы имелось экономическое развитие», – сказала Меркель.

Переговоры будут сложными, поскольку бюджет ориентирован на следующие поколения.

«Если нам потребуется дополнительное время, то это было бы не лучшим вариантом. Я поеду в Брюссель 17 июля с желанием достичь согласия. Но в любом случае согласие должно быть достигнуто летом. Другого варианта я не вижу», – отметила она.

Глава ЕК добавила, что ЕС не намерен любой ценой добиваться соглашения с Британией.

«Мы работаем усиленно над этим, но не любой ценой», – указала фон дер Ляйен.

В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Евросоюз и Британия досрочно прекратили раунд переговоров о будущих отношениях после Brexit из-за разногласий.