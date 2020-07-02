В Германии оценили сообщения о «сговоре» России с талибами

«Из-за провокации разведок немецкое правительство вновь оказалось в положении оправдывающегося. Это может помешать сближению Европы с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения американских СМИ и политиков о якобы сговоре Москвы с запрещенным в России движением «Талибан».

«Всякий раз, когда кем-то на Западе предпринимаются попытки нормализовать отношения с Россией – кто-то другой нажимает на определенные кнопки и включает провокации со стороны спецслужб», – рассказал Александр Рар. По словам собеседника, в данном случае игра ведется «не только против президента США, но и против Германии, которая в ближайшее время начнет президентствовать в Европейском Союзе».

Политолог отметил, что американские и британские СМИ, публикуя информацию о якобы «сговоре» России с талибами, работают в связке. А затем их материалы перепечатываются в прессе Германии и Франции».

«Из-за этого в Германии вновь накаляется атмосфера, потому что многие люди привыкли доверять СМИ. Других источников информации нет. А пресса пишет, что Россия якобы раздает деньги головорезам из Афганистана. И такие публикации могут помешать сближению Европы с Москвой», – полагает Рар.

Собеседник также отменил, что немецкое правительство вновь оказалось в положении оправдывающегося. «Журналисты говорят: «Вот данные разведки, вот данные СМИ – вы что, не верите им?». И создается впечатление, что с Россией постоянно что-то не в порядке. Этот нарратив имеет постоянный характер, и Москве стоит защищаться активнее», – добавил Рар.

В то же время эксперт заметил, что заявлениям о сговоре не поверил даже президент Дональд Трамп. «Это говорит о многом. Но если разные разведки начинают запускать фальшивки – это может привести к удручающим последствиям, как было в случае войны в Ираке», – заключил Рар.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

Напомним, издание New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Позже Трамп заявил, что слухи о «сговоре» России с «Талибаном» являются обманом со стороны газет и демократов.

«Из того, что я слышал, а слышу я хорошо, многие люди в разведке считают, что этого вообще не было. Если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом», – отметил президент США.

Российский МИД назвал фальшивкой статью о «сговоре» России с талибами.