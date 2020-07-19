В ЕС призвали выработать нормы для борьбы со второй волной пандемии

В рамках саммита глав государств и правительств Евросоюза должны быть выработаны единые нормы для всего сообщества для эффективной борьбы со второй волной пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Мы должны помнить, что пандемия не закончилась. Есть много признаков, что осенью нас ждет вторая волна. Поэтому я предложил принять, и продолжаю на этом настаивать, что нам необходим общий медицинский протокол, который позволит унифицировать все эпидемиологические меры во всех странах ЕС. Мы должны быть готовы к тому, что следующие шесть месяцев будут очень сложные», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что вырабатываемая Евросоюзом стратегия не допустит нового введения глобального карантина и остановки экономики ЕС в случае второй волны пандемии.

При этом Иран уже столкнулся со второй волной коронавируса. Так, с 14 июня началась новая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая.

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