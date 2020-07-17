Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

Китай распродал порядка 1 млн баррелей нефти из своих резервуаров на международном рынке, сообщают СМИ.

«До 1 млн баррелей было куплено торговыми компаниями через Шанхайскую фьючерсную биржу», – цитирует РИА «Новости» Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о продаже резервной нефти.

Нефть поставляли тем покупателям, которые в отсутствие поставок из Китая закупали бы сырье на Ближнем Востоке или в Африке.

КНР в первой половине 2020 года нарастила импорт нефти на 9,9% до 269 млн тонн, сообщили в государственном статистическом управлении Китая.

В марте сообщалось о рекордных закупках нефти Китаем у России. Отмечалось, что КНР выкупила 1,6 млн тонн нефти марки Urals.