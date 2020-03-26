Китай закупил у России рекордный объем нефти

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
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Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти

Опустевшие аэропорты – всего лишь внешний признак гораздо более глубоких изменений мировой экономикиФото: Никеричев Андрей/Агентство городских новостей «Москва»
Пандемия коронавируса и грандиозное падение цен на нефть имеют прямую связь. Есть основания полагать, что еще несколько недель назад руководство России предвидело происходящие сегодня события, и именно поэтому Москва отказалась от продления сделки ОПЕК+. Насколько глубоким будет падение нефтяного рынка и как он изменится? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Украина попросит Россию о помощи «хуторским способом»

Украина осталась один на один с коронавирусом Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Украину поглощают проблемы, связанные с пандемией коронавируса: жизнь в стране замерла, введен режим чрезвычайной ситуации, а врачи жалуются на дефицит медицинских средств и оборудования. На этом фоне в Раде выступили с предложением обратиться за помощью к России. При каких условиях Зеленский решится пойти на такой шаг?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...
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В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
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      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
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          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
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          • Китай

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          • Поговорю с ним лично

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              Китай закупил у России рекордный объем нефти

              26 марта 2020, 15:41

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Китай купил у России 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ.

              Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Отмечается, что в январе Китай также купил рекордный на тот момент месячный объем российской нефти – 1,2 млн тонн.

              Собеседники агентства уточнили, что китайская Unipec приобрела около 800 тыс. тонн нефти Urals в портах Балтики. Эти поставки планируется осуществить во второй половине марта. Также компания купила около 500 тыс. тонн с поставкой в начале апреля.

              Также компания Shell заказала танкер для отправки 300 тыс. тонн Urals в Китай в первой половине апреля. Несколько других нефтепереработчиков также заказали российскую нефть.

              Утром в четверг цена нефти Brent снизилась на 0,62% и составила 27,22 доллара за баррель из-за растущих опасений за падение спроса на фоне коронавируса.

              Газета ВЗГЛЯД писала, как коронавирус изменит мировой рынок нефти.


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