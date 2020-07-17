Мужчина в Ростове-на-Дону спас унесенного потоком воды пенсионера

Житель Ростова-на-Дону спас пожилого мужчину, которого несло сильным потоком воды по улице.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, видно, как пенсионера уносит потоком воды с достаточно большой скоростью, но подоспевший мужчина успевает схватить его за руку и вытащить.

В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня подтопленными оказались 24 частных жилых дома, около 60 дворов, дороги, железнодорожные пути и соцобъекты, сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Спасатели продолжают откачку воды и помогают автомобилистам, движение трамваев и троллейбусов приостановлено. Всего задействованы более 1,5 тыс. человек личного состава и 290 единиц техники.

Последствиями ливня жители Ростова-на-Дону поделились в социальных сетях. На видео запечатлели затопленные автомобили и плавающие по улицам мусорные контейнеры.