Израиль ввел частичный карантин по выходным

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17 июля, пятница  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и как получилось, что на останках великой советской морской авиации сегодня одни руины? Подробности...
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Полякам разонравилось быть колонией Америки

О Джорджетт Мосбахер мы еще не раз услышим: эта женщина далеко пойдетФото: ZUMA/Global Look Press
Польская оппозиция требует объявить персоной нон грата посла США Джорджетт Мосбахер. В дипломатической традиции такое рассматривается как повод для разрыва отношений. Однако Мосбахер нетипичный дипломат, точнее – вообще не дипломат. Она ведет себя так, будто является хозяйкой Польши, и наблюдать за тем, как эта фактурная дама понукает польскими панами, чрезвычайно весело. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...

Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...
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              Израиль ввел частичный карантин по выходным

              17 июля 2020, 10:12

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Правительство Израиля в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом приняло решение ввести частичный режим изоляции по выходным, которые в стране длятся с пятницы до воскресенья, сообщает издание «Едиот ахронот».

              «Поскольку выявляемое за день количество случаев инфекции приблизилось к 1800, а число тяжело больных удваивается каждый день, я говорил с министром обороны Бенни Ганцем, главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом и министром науки Изхаром Шаем о краткосрочных мерах с целью избежать масштабной изоляции», передает «Интерфакс» слова премьера Израиля Биньямин Нетаньяху после заседания кабинета министров.

              В соответствии с новыми правилами на выходные будут закрыты магазины, торгующие товарами не первостепенной важности, ТЦ, зоопарки, музеи, салоны красоты и парикмахерские. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу, жителям также разрешено покидать дома. Однако во все дни без исключения собрания людей будет ограничены числом в 20 человек снаружи и 10 в помещении. Вновь закроются бассейны и тренажерные залы.

              Также в пятницу должно быть принято решение по поводу работы школ и детских садов. По данным «Едиот ахронот», до 24 июля может поступить распоряжение к жителям не покидать свои дома по выходным, но для подобной меры правительство должно получить согласие парламента.

              В конце июня минздрав Израиля сообщил о резком росте случаев коронавируса в стране. Скачок заболеваемости произошел в Ашдоте и Бат-Яме, власти которых ввели ограничение на посещение пляжей и запретили собираться в группы более десяти человек.

              Напомним, в среду министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн заявил, что в связи с быстрым распространением коронавируса власти Израиля могут повторно объявить карантин.


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