Опубликован обновленный график вывозных авиарейсов для россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обновило график вывозных авиарейсов на срок до 27 июля.

График вывозных авиарейсов опубликован в Telegram-канале @vezemdomoy_rf.

По данным Минкомсвязи, 19 июля планируется осуществить вывозной рейс Бишкек – Москва. На следующий день, 20 июля – Бишкек – Екатеринбург и Токио – Владивосток.

Во вторник, 21 июля, ожидаются перелеты Баку – Жуковский, Душанбе – Москва и Душанбе – Екатеринбург. Далее, 22 июля, запланированы рейсы Ларнака – Москва и Каир – Москва.

На 23 июля намечен рейс Ош – Москва и рейс из Бишкека в Новосибирск. 24 июля планируется перелет из Сеула в Москву. В субботу, 25 июля, ожидаются рейсы из Оша в Новосибирск и из Манилы во Владивосток. 26 июля два рейса из Еревана – в Жуковский и в Ростов-на-Дону. На 27 июля запланирован единственный рейс Ереван – Калуга.

Всего, по данным министерства, до 27 июля запланировано 16 вывозных авиарейсов.

Ранее прилетевших вывозными рейсами россиян обязали соблюдать 14-дневную изоляцию.

Напомним, в конце июня глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой российских граждан. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.