Британия анонсировала публикацию доклада о «вмешательстве» России

Доклад о приписываемом России «вмешательстве» во внутреннюю политику Великобритании будет опубликован до начала парламентских каникул в королевстве 22 июля, сообщил парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности.

«Сегодня утром члены комитета единогласно постановили, что доклад о России, подготовленный нашими предшественниками, будет опубликован до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы», – цитирует ТАСС заявление комитета.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отсутствии свидетельств «вмешательства» России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.

Газета ВЗГЛЯД писала, что инцидент в Солсбери породил истерию вокруг «вмешательства» ГРУ во всевозможные сферы деятельности, включая избирательный процесс в ряде европейских стран.

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