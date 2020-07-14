Авиаэксперт оценил ущерб от вынужденной посадки самолета из-за курильщицы

Авиакомпания «Победа» может предъявить пассажирке, курившей на борту воздушного судна, исковые требования на все свои финансовые потери, что обойдется женщине примерно в миллион рублей, заявил газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров.

Пассажирский самолет авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Мурманск – Москва, вынужденно приземлился в Петрозаводске. Уточняется, что посадка совершена из-за женщины, которая дважды закурила на борту воздушного судна, из-за чего сработал датчик дыма. Пассажирку передали сотрудникам полиции.

«Вообще, от курения на борту самолета могут быть разные последствия. Самое худшее, что может произойти, это пожар и гибель всего воздушного судна. Пожарных не вызовешь, из самолета не выпрыгнешь. Или у кого-то из пассажиров астма, случится реакция на сигаретный дым, ему станет плохо, вдруг, вообще не успеют спасти. То есть то, что произошло сейчас, не так страшно, в сравнении с тем, что могло бы быть», – говорит Гусаров.

Он рассказывает, что в подобных ситуациях курильщику изначально делают предупреждение, а уже по прилету в пункт назначения – передают полиции. Нарушителя привлекают к ответственности в виде штрафа от 500 до 1500 рублей по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

«Как я понимаю, пассажирка отказывалась реагировать на просьбы экипажа, плюс сработал датчик дыма, что и было основанием для вынужденной посадки. Теперь одним штрафом она не отделается. Авиакомпания может предъявить курильщице исковые требования на все свои финансовые потери. То есть если посчитать все-все расходы авиакомпании, то они могут встать этой женщине примерно в миллион рублей», – объясняет Гусаров.

Из-за вынужденной остановки авиакомпания понесет немалые потери, продолжает эксперт. Одним из самых дорогостоящих считаются взлет и посадка самолета, также может потребоваться дополнительно заправить топливо, плюс, оплата рабочего времени экипажа. К тому же, отклонение от намеченного маршрута говорит о том, что будет задержка рейса, из-за которого могут застопорить или вообще не выполнить и следующий. Также не исключено, что некоторые пассажиры подадут иск на авиакомпанию из-за несоблюдения времени.

Эксперт отмечает, что такие истории в России и мире случаются, к сожалению, не редко, но в основном заканчиваются обычным штрафом. Он также подчеркнул, что курение на борту самолета и игнорирование просьб экипажа, как правило, характерно для пассажиров бизнес-класса, поскольку они считают, что им «закон не писан и все дозволено».

«Если компания все-таки представит исковые требования этой пассажирке, то это послужит хорошим уроком тем, кто в будущем предполагает также летать и плевать на все предписанные правила. Потому что, к сожалению, за такие нарушения у нас предусмотрены небольшие штрафы», – резюмировал Гусаров.

В конце сентября прошлого года авиалайнер, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово в Минеральные Воды, вернулся на стоянку в связи с неадекватным поведением двух пассажиров. Один из них – устроил пьяный дебош, другой – курил на борту самолета.