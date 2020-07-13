«Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Норильска

«Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей. Из них потрачено уже 6 млрд рублей, говорится в презентации компании.

«Общие затраты на ликвидацию последствий аварии оцениваются примерно в 10 млрд рублей (около 150 млн долларов). Уже потрачено 6 млрд рублей (по состоянию на начало июля 2020 года)», – передает ТАСС сообщение «Норникеля».

Там добавили, что «Норникель» рассчитывает завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель до конца 2023 года.

Всего программа разделена на четыре этапа. Первые два включают только кампанию по очистке загрязнений, она прошла в течение мая-июня этого года. По данным компании, более 90% вылившегося топлива было собрано и вместе с загрязненной почвой помещено во временные хранилища.

На третьем этапе, который продлится с июня по октябрь 2020 года, планируется провести очистку оставшегося загрязнения, его транспортировку и утилизацию. Главным образом, здесь планируется завершить сбор топлива с берегов сорбентами, построить временный трубопровод для транспортировки загрязненной водо-топливной смеси на промплощадку Надеждинского металлургического завода, провести сепарацию воды от топлива.

Наконец, четвертый этап предусматривает рекультивацию земель и займет более трех лет, с 2020 по 2023 годы.

Кроме того, в «Норникеле» объявили об увольнении руководства Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) за откачку технической воды в тундровую зону.

В ходе расследования были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию. И хотя результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника ТОФ, показывают, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде, «Норникель» считает подобные действия недопустимыми, сказано в сообщении. Компания не располагает документальным подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не уточнил подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.