Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал позицию Генпрокуратуры

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с выводами Генпрокуратуры о гибели туристов на основании документов 1959 года и заявил, что у него есть «много нареканий и претензий» по поводу результатов расследования.

«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», – передает РИА «Новости» его слова.

Кунцевич отметил, что фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов. Он посчитал, что их должны провести специалисты Следственного комитета, поскольку они могут допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки либо возбуждения уголовного дела.

На данный момент фонд готовит ответ на расследование Генпрокуратуры.

«На одной-двух страницах будет наша жалоба. Это же резонансное, международное, огромное дело. Все хотят знать, все интересуются», – подчеркнул Кунцевич.

Напомним, заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку.