Прогноз о нефти по 150 долларов назвали абсурдным

Прогноз роста цен на нефть до 150 долларов за баррель к 2025 году является абсурдным, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Сейчас в прогнозах нет дефицита. Можно услышать прогнозы о том, что нефть будет и 2 доллара стоить, и 150 долларов. Сейчас такое время, что все прогнозы можно выкинуть в мусорную корзину, потому что их делают не для того, чтобы дать нам ориентиры на будущее, а чтобы «хайпануть» на теме, привлечь внимание. Самый лучший способ привлечь внимание – это делать абсурдные прогнозы», – передает радиостанция Sputnik его слова.

Также эксперт не согласился с мнением, что недостаток финансирования нефтяной отрасли скажется на добыче в будущем.

«Ушла в прошлое идея, что нефти скоро не будет, ресурсов не хватит. Еще десять лет назад нам рассказывали, что скоро последнюю нефть добудут, а сейчас выясняется, что запасов нефти настолько много. Поэтому говорить, что из-за недоинвестирования человечество столкнется с невозможностью добывать эту нефть – это наивная точка зрения», – отметил он.

На примере США Симонов объяснил, что «как только вырастает цена – сразу в Америке восстанавливается добыча, то есть «деньги притекают туда, где появляется возможность добывать».

Кроме того, он добавил, что точка зрения о дефиците нефти уже высказывалась и раньше, однако подтверждения с годами она не нашла.

«Она уже была высказана в 2014 году, когда цена сначала была за 100, а потом было резкое падение. Тогда были схожие прогнозы – мол, инвестиции уйдут из отрасли, и через пять лет мы столкнемся с невозможностью производить нефть в тех же объемах. Но прошло уже шесть лет, и мы сегодня говорим о том, что в мире перепроизводство нефти, хранилища заполнены. Поэтому рассчитывать на то, что уйдут инвестиции, вместе с ними уйдет добыча, и цены вырастут до заоблачных, не стоит. Надо готовиться к реальному периоду цен в коридоре 40-50 долларов за баррель», – подытожил Симонов.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в день, или на 5% к докризисному уровню, и к 2030 году потребуется инвестировать 625 млрд долларов для балансировки спроса и предложения. В результате цены на нефть будут расти, и в ближайшие два года стоимость нефти может подняться до 100 долларов, говорилось в статье WSJ.