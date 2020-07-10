Названа дата рассмотрения жалобы на арест Сафронова

Взгляд
10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
Разделы

У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
Перейти а раздел…

Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
Обсуждение: 117 комментариев
    Перейти а раздел…

    Порошенко готовит переворот?

    Самые громкие уголовные дела против губернаторов

    Самые дорогие и известные драгоценные камни

      Перейти а раздел…

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Депутата в Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей
              Убитого в Башкирии 100-летнего ветерана Великой Отечественной пыталиВ Крыму начали активно вводить пропускной режим в заповедникахНа Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в КрымПесков рассказал об отношении Путина к гомофобии
              Глава СВР прокомментировал дело СафроноваЛавров заявил об отказе США продлевать СНВ-3В Москве заявили о попытке США взять Армению «под внешнее управление»Религиовед оценил угрозы сатанистов США судиться за фразу «На Бога уповаем»
              В Кремле оценили заявление Жириновского о вымогательстве в Москве денег у ФургалаТоп-менеджер немецкой компании пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»Адвокаты Добровинский и Пашаев привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение этикиОтказ журналистам «Голоса Америки» в визах США назвали «чрезвычайной жестокостью»

              Главная тема


              Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

              «нельзя терпеть»


              Российский союз ветеранов потребовал ужесточить наказание за преступления против участников Великой Отечественной

              Возвращение копейки


              Экономист предложил деноминировать рубль в 100 раз

              «попросту испарилось»


              Грузия заявила о пропаже во время войны с Россией оружия на 1 млрд лари

              Видео

              массовые беспорядки


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              авиакатастрофа в Тегеране


              Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

              не ЦРУ и не Моссад


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              Российская валюта


              Курс рубля начал вести себя парадоксально

              воздушное сражение


              Тимур Шерзад: Почему битва за Британию была важна для СССР

              дело журналиста


              Игорь Мальцев: Человечество пошло по пути мышей

              полное освобождение


              Андрей Бабицкий: Все идет под нож ради свободы

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Названа дата рассмотрения жалобы на арест Сафронова

              10 июля 2020, 16:16

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Апелляционную жалобу на арест подозреваемого в госизмене советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова планируется рассмотреть на следующей неделе, заявил его адвокат Олег Елисеев.

              «Мосгорсуд назначил на 10.50 16 июля рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заключении Сафронова под стражу», – сказал ТАСС адвокат.

              Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Советника главы Роскосмоса подозреваеют в работе на чешские спецслужбы. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины бывший журналист не признал. Заключения о секретности переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............