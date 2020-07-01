Эксперт: Голосование по поправкам показало готовность людей к электронному голосованию

«Судя по тому, сколько людей обратилось к форме электронного голосования только в двух субъектах – в Москве и Нижегородской области – можно сказать, что этот эксперимент проводился не зря», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Артем Кирьянов, комментируя ход голосования по поправкам к Конституции.

«Люди освоились с цифровыми площадками и готовы голосовать онлайн», – констатировал Артем Кирьянов, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых законопроектов.

Накануне в Москве и Нижегородской области закончилось электронное голосование – уникальный электоральный эксперимент, который на подобном уровне проводился впервые. Дистанционно проголосовали более миллиона человек, а явка, по предварительным данным, достигла 93%. Такой успех и доверие граждан эксперты объясняют удобством нового формата, а также высоким уровнем технической организации плебисцита, связанного с развитием цифровизации сферы госуслуг в целом.

«Судя по тому, сколько людей обратилось к форме электронного голосования только в двух субъектах – в Москве и Нижегородской области – можно сказать, что этот эксперимент проводился не зря. – уверен Кирьянов.– То есть, действительно, уже многим легче голосовать электронно, потому что есть оформленная площадка госуслуг, и люди освоились в интернете, освоились с такими цифровыми площадками и теперь готовы голосовать онлайн».

Эксперт отметил удобство электронной формы голосования для граждан, а также над чем стоит поработать в будущем.

«Я не слышал каких-то жалоб на то, что затруднена форма голосования, или что кому-то неудобно. – отметил Кирьянов. – Еще предстоит поработать над тем, чтобы обеспечить стабильность серверов, исключить различные зависания - это серьезная задача на перспективу. Я думаю, что с течением времени эти вещи придут в норму, просто потому что и интернет развивается, и серверные мощности растут».

По словам эксперта, на международном уровне в России есть возможность на сегодняшний день по технологиям, по цифровизации идти на опережение и уже быть тем флагманом, на который равняются в плане организации электронных сервисов, в том числе и электронного голосования.

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Онлайн-голосование через интернет



«Думаю, что на перспективу в 3-5 лет мы придем к тому, что электронное голосование может быть признано реальной дополнительной альтернативой голосованию на избирательных участках во всех регионах, – считает Кирьянов. - Сейчас еще есть отдельные «пробельные» в плане доступности интернета территории, но это какие-то несколько процентов территории страны. Понятно, что не все делается моментально, у нас есть и таежные поселки, и острова, но со временем и этот вопрос решится».

При этом речь не пойдет о полном переносе процедуры голосования в онлайн, уточняет эксперт.

«Довольно долго будут сохраняться обе эти формы – и привычная нам, и новая, электронная. Которая будет завоевывать позиции и в России, и в мире», – резюмировал Кирьянов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

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