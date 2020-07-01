Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала свою версию событий

Анна Кукушкина, жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане, рассказала, что до случившегося они с супругом Сергеем «немножко поссорились», однако через «минут 15-20» помирились.

По ее словам, все было нормально, они переписывались, и супруг даже привез ей на работу обед. «Часов в десять он мне уже позвонил и сказал, что у них произошла беда. А какая – не объяснил», – приводит ее слова РИА «Новости».

Женщина отметила, что у нее на руках есть справка с результатами экспертизы – в ней указано, что внутренних повреждений у девочки нет.

Кукушкина подчеркнула также, что СМИ исказили позицию ее супруга, утверждая, будто он сознался в преступлении.

«Кстати, на суде он тоже не признавал свою вину и не произносил фразы «Просто психанул», которую ему приписывают», – добавила она.

Напомним, инцидент произошел 27 октября прошлого года в городе Бугульма в Татарстане. У девочки полутора лет началось кровотечение, семья вызвала скорую. После осмотра врачом-гинекологом были обнаружены травмы, которые, согласно выводу врачей, говорили о насилии над ребенком.

В преступлении подозревали отца девочки. Местные СМИ сообщили, что мужчина якобы признался, заявив в суде, что «просто психанул» из-за ссоры с женой и не имел злого умысла.

Суд не нашел состава преступления в его действиях. Прокуратура Татарстана оспорила решение суда об оправдании отца девочки.