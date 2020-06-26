Житель Татарстана избежал наказания по обвинению в изнасиловании годовалой дочери

Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над родной полуторагодовалой дочерью. Несмотря на представленные стороной обвинения данные, суд не нашел в его действиях состава преступления и отпустил.

Мужчина признался в совершении преступления. Свой поступок он объяснил тем, что «просто психанул» из-за ссоры с женой и не имел злого умысла.

Суд, как сообщает газета «Вечерняя Казань», не нашел состава преступления в его действиях, поскольку у подсудимого не было желания удовлетворить сексуальные потребности. Мужчина был полностью оправдан и освобожден.

Такое решение суда для представителей городской прокуратуры оказалось неожиданным.

«Было приведено множество доказательств того, что подсудимый действовал именно с прямым умыслом. При расследовании была проведена судебно-медицинская экспертиза, в суде допрошен эксперт, который подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый. Такие травмы случайным способом нанести просто нельзя. Кроме того, суд не дал оценку тому, что девочке в том числе был причинен легкий вред здоровью. А уж подоплека причины, по которой это было сделано, разве имеет значение?» – отметил заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин.

По его словам, с решением Бугульминского горсуда прокуратура не согласилась и внесла апелляционное представление в Верховный суд республики.

Адвокат оправданного Салават Раупов, в свою очередь, подал в ВС РТ возражение на представление прокуратуры.

«Я считаю, что суд принял верное и обоснованное решение. Поэтому будем настаивать на том, чтобы вердикт остался в силе», – подчеркнул он.

Инцидент произошел 27 октября прошлого года в одном из частных домов города Бугульмы. Отец семейства (с женой он воспитывал троих детей, младшей из которых было на тот момент 1,5 года) был дома один с детьми. Вечером мужчина позвонил супруге, которая была на работе, и сбивчиво рассказал, что у младшей дочки началось кровотечение. При этом скорую помощь не хотел вызывать до последнего, но встревоженная жена на этом все-таки настояла.

После осмотра врачом-гинекологом были обнаружены травмы, которые говорили о насилии над ребенком.