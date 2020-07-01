Эксперт: Голосование в России благодаря электронным технологиям вышло на новый уровень прозрачности

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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...

Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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              Эксперт: Голосование в России благодаря электронным технологиям вышло на новый уровень прозрачности

              1 июля 2020, 14:30

              Текст: Ольга Никитина

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              В ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России власть подтвердила, что в состоянии выполнять сложные мобилизационные задачи, отметил политтехнолог, гендиректор консультационного центра «Департамент политики» Алексей Чусовитин.

              Чусовитин обратил внимание, что на голосовании появился ряд новых, хороших, позитивных, технологически интересных решений.

              «Оказалось, власть в состоянии выполнять сложные мобилизационные задачи. По сути дела, даже борьба с пандемией в этом смысле была, может быть, менее трудной задачей, чем организация голосования по Конституции. Потому что голосовать за поправки к Конституции в рамках пандемии – это было крайне технологически тяжело. И мы видим, что власть с этой задачей справилась», – отметил он в ходе онлайн-конференции, организованной «Клубом Регионов» и Российской ассоциацией политических консультантов.

              Эксперт подчеркнул, что больших проблем в ходе голосования не произошло.

              «Второе очень-очень важное: мы видим, что появляются новые опции у избирательных комиссий, у Общественных палат, которые выставили везде наблюдателей. Мы видим, что даже наблюдение за голосованием перешло в онлайн. Не знаю, вы анализировали или нет, но система была так организована, что ежедневно публиковали по два, по три, по четыре, по пять сообщений, где показывали, как идет голосование. Это абсолютно новый уровень прозрачности, которого у нас еще в России не было. И я считаю, что это и для власти и позитив, и в то же время вызов, потому что эту прозрачность надо соблюдать», – отметил он.

              В свою очередь политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов напомнил, что из-за коронавируса пришлось ответить на технологически сложный вопрос. «Как сделать так, что вроде всех сагитировали на апрель и машина была запущена, а после этого надо было ее переориентировать под 1 июля. И здесь важно, как в любой кампании, политической или избирательной, сразу принять правильное стратегическое решение по целому блоку вопросов», – отметил он.

              В первую очередь, по словам эксперта, необходимо было развеять страхи по поводу возможного заболевания на участках. «И здесь были найдены хорошие технологические решения и с точки зрения сроков голосования для того, чтобы растянуть мобилизацию людей и дать возможность людям проголосовать не скученно в течение одного дня», – указал он.

              «Притом что на последних выборах мы наблюдали, что иногда по ряду регионов приходилось продлевать даже сроки голосования, потому что людям удобнее голосовать в вечернее время. А здесь на несколько дней разнесено голосование. И, как мы сейчас видим, с этой задачей справились. На десятках, сотнях, тысячах избирательных участков пока проколов нет. Это говорит о том, что предварительное голосование в целом удалось. То есть это был первый шаг, который надо было решить», – констатировал эксперт.

              Кроме того, Добромелов отметил, что информирование россиян о проведении голосования было беспрецедентным.

              «Если говорить об опыте электронного голосования, то электронное голосование очень важно, потому что это уход от приписного рабства, я бы так это назвал», – заметил со своей стороны электоральный юрист, политтехнолог, член РАПК Олег Молчанов.

              «Человек по всем своим правам привязан к тому месту, где он зарегистрирован. Что, он не может воспользоваться своим правом на передвижение и проголосовать где-то в другом месте? Это, действительно, очень важно. Как оно происходило технически, я знаю со слов коллег, которые входят в эту рабочую группу, и они говорят, что все происходит честно и тайно. Потому что в мире одна из самых главных юридических проблем в голосовании – это сохранение тайны голосования, чтобы это происходило как авторизация и голосование на разных серверах. Я думаю, что технологии дойдут до того, что таких вопросов не будет возникать», – добавил эксперт.

              Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

              Явка на 14.00 мск составила 59,6%. В частности, в Крыму явка к 12.00 составила 72,45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

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