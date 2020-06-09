Москва предупредила об угрозе «острого кризиса» в СБ ООН

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:38  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...

Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

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              Москва предупредила об угрозе «острого кризиса» в СБ ООН

              9 июня 2020, 21:09

              Текст: Елизавета Булкина

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              Заявления США о возможности восстановления всех ранее отмененных санкций в отношении Ирана могут привести к возникновению серьезного кризиса в Совете Безопасности ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

              «Считаю возмутительным то, что администрация США теперь старается свободно выбирать по своему усмотрению, что отвечает ее интересам при полном игнорировании взглядов других [сторон] и даже самого здравого смысла, пытаясь нанести поражение СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), при этом постоянно его не выполняя и нарушая существенным образом резолюцию [Совета Безопасности ООН] 2231», – приводит его слова ТАСС.

              «Если это произойдет, как вы говорите, как говорят многие сотрудники научно-исследовательских организаций, комментаторы, знающие люди, то мы неизбежно окажемся в ситуации острого кризиса в Совете Безопасности. И это бы нанесло огромный удар по полномочиям Совета Безопасности. И США будут нести прямую ответственность за это», – отметил Рябков на видеоконференции нью-йоркского Совета по международным отношениям по вопросам российско-американских отношений.

              Напомним, американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби заявил о планах предложить на этой неделе новые санкции против России, Ирана и Китая.

              Политолог Сергей Судаков заявил, что, предлагая ввести санкции против России, США пытаются показать миру, что они являются единственным источником силы в мире, способным применять санкции в отношении других стран.

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