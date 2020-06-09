Москва предупредила об угрозе «острого кризиса» в СБ ООН

Заявления США о возможности восстановления всех ранее отмененных санкций в отношении Ирана могут привести к возникновению серьезного кризиса в Совете Безопасности ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Считаю возмутительным то, что администрация США теперь старается свободно выбирать по своему усмотрению, что отвечает ее интересам при полном игнорировании взглядов других [сторон] и даже самого здравого смысла, пытаясь нанести поражение СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), при этом постоянно его не выполняя и нарушая существенным образом резолюцию [Совета Безопасности ООН] 2231», – приводит его слова ТАСС.

«Если это произойдет, как вы говорите, как говорят многие сотрудники научно-исследовательских организаций, комментаторы, знающие люди, то мы неизбежно окажемся в ситуации острого кризиса в Совете Безопасности. И это бы нанесло огромный удар по полномочиям Совета Безопасности. И США будут нести прямую ответственность за это», – отметил Рябков на видеоконференции нью-йоркского Совета по международным отношениям по вопросам российско-американских отношений.

Напомним, американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби заявил о планах предложить на этой неделе новые санкции против России, Ирана и Китая.

Политолог Сергей Судаков заявил, что, предлагая ввести санкции против России, США пытаются показать миру, что они являются единственным источником силы в мире, способным применять санкции в отношении других стран.

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