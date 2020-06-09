Умер президент Бурунди

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер на 56-м году жизни.

«Правительство Республики Бурунди с большим сожалением сообщает о неожиданной смерти его превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди из-за остановки сердца 8 июня 2020 года», – говорится в официальном заявлении правительства страны в Twitter.

Нкурунзиза был лидером партии Национальный конгресс за оборону демократии – Войска за оборону демократии, первоначально повстанческой группировки хуту, превратившейся в партию.

Он занимал пост главы страны с 2005 года, его президентский срок истекал в августе. 20 мая 2020 года в Бурунди прошли выборы. Нкурунзиза принял решение не выдвигать свою кандидатуру.