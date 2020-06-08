Захарова объяснила заявления о «причастности» России к протестам в США

Предположения о том, что Россия может быть причастна к протестам в США, это пример того, что некоторые американские политики не имеют представления о реальной картине событий, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это часть той мифологии, которая уже никаким образом не приживается даже в западных странах. Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия» – значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит», – передает ее слова «Комсомольская правда».

Захарова отметила, что единственное, что связывает ситуацию в США с Россией – это то, что Москва неоднократно указывала Вашингтону на необходимость заняться «собственной внутренней политикой, прежде чем поучать всех остальных».

«Именно Москва говорила много лет о проблемах, тщательно скрываемых официальными американскими властями – в частности, в сфере прав человека, расизма – на территории США», – заявила она.

1 июня экс-советник по нацбезопасности Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что исходя из «собственного опыта», подозревает Россию в «причастности к беспорядкам» в Соединенных Штатах. Кремль назвал эти обвинения неправильной и ошибочной инсинуацией.

Между тем, генпрокурор США Уильям Барр также заявил, что власти страны видят «иностранное вмешательство» в ситуацию с протестами.

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