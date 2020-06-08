Названа дата церемонии подъема флага на новейшей АПЛ «Князь Владимир»

Головная субмарина модернизированного проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир» 12 июня войдет в боевой состав 31-й дивизии подводных лодок на Северном флоте, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Церемония подъема флага на «Князе Владимире», которая будет означать официальное включение подводного крейсера в боевой состав флота, запланирована на 12 июня. Подлодка будет нести службу в 31-й дивизии подводных лодок», – сообщил источник ТАСС.

В настоящее время в 31-й дивизии несет службу головная подлодка базового проекта 955 (шифр «Борей-А») «Юрий Долгорукий», а также разработанные в советское время субмарины проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин»).

Напомним, 1 июня главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».

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