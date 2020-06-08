Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь Джорджа Флойда

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого при задержании полицейскими в Миннеаполисе Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала массовые акции протеста в США.

В своем Telegram-канале Кива заявил, что Флойд начал «революцию гидности» в США.

«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» – написал Кива.

Также он обратился к митрополиту Епифанию с требованием канонизировать Флойда и назначить день почитания его в церкви. Вместе с тем депутат предложил внести имя Флойда в списки героев Небесной сотни.

«Обращаюсь к премьер-министру Шмыгалю с требованием выделения материальной помощи в размере 10 млн долларов семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей!» – написал Кива.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.