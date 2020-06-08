Археологи нашли остатки средневекового оборонного кольца Новгорода

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НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 8985 новых случаев коронавируса
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»
Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Почему украинцы считают, что побеждают Россию
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Какой протекционизм нужен России
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В кризис приверженцы экономического протекционизма обычно празднуют победу над апологетами открытой экономики. Общество потребления требует открытости границ и беспрепятственной торговли. Но когда денег становится мало, покупать приходится то, что дают. Подробности...
Бунты преследовали Америку еще до основания США
Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне
Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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Скончался актер Михаил Кокшенов
На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»Подробности...
Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику
В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условийПодробности...
Протестующие в США громят улицы и полицейские участки
В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах АмерикиПодробности...
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