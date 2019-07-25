Саркофаги с останками сподвижников сына Долгорукого нашли в Великом Новгороде

Археологи впервые обнаружили на территории Юрьева монастыря шесть каменных саркофагов с останками именитых бояр, правивших Новгородом в домонгольский период, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

«Очевидно, что все саркофаги были подготовлены заблаговременно, так как на их постройку должно было уйти очень много времени. Накрывающая их плита весит около полутора тонн, и чтобы снять ее, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе это могли только очень состоятельные люди», – передает РИА «Новости» слова главного научного сотрудника ИА РАН Владимира Седова.

Археологам удалось обнаружить серию из шести сборных каменных саркофагов, каждый из которых был сконструирован из шести плит. Пять из них ученые изучили, а последний пока остается недоступным из-за мешающий раскопкам стены здания.

По словам ученого, почти во всех саркофагах было обнаружено несколько усопших новгородцев, чьи останки попали в усыпальницы в разные периоды времени, что указывает, с одной стороны, на семейный характер гробниц, а другой, на принадлежность этих семей к боярской верхушке Новгорода.

Седов и его коллеги предположили, что останки могут принадлежать одной из самых известных личностей из домонгольской истории города посаднику Мирошке Несдиничу, правившему городом с 1189 по 1204 год, а также активно сотрудничавшему с сыном Юрия Долгорукого – Всеволодом Большое Гнездо.

«Мы можем осторожно рассуждать, что здесь могут быть похоронены представители боярской семьи Мирошкиничей, связанной с Людиным концом. В летописях упоминается, что возле Георгиевского собора в разное время похоронены Мирошка Несдинич и его сын: когда тело убитого Дмитрия Мирошкинича привозят в Новгород, его хоронят возле отца. Но это лишь предположение, которое будет очень сложно доказать», – добавил ученый.

Напомним, в июне 2018 года в Великом Новгороде был найден древнейший в России мост.