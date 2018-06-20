В Великом Новгороде найден древнейший в России мост

Анализ образцов сруба моста, найденного подводными археологами на дне реки Волхов, доказал, что возраст сооружения составляет более тысячи лет. Специалисты заявили, что это самый древний мост в России.

Мостовые конструкции были найдены подводными археологами в 170 метрах выше по течению от трассы многолетних исследований в апреле этого года, сообщает сетевое издание «ВНовгороде.ру» со ссылкой на новгородский музей-заповедник.

«Радиоуглеродный анализ был проведен в лаборатории изотопных исследований РГПУ им. А.И. Герцена. Спустя месяцы анализ образцов показал, что возраст этого моста может составлять около 1060 лет и может говорить о том, что это древнейший мост на территории России. Ученые пока с осторожностью выдвигают гипотезу о мосте середины X века и будут подтверждать полученные данные в других лабораториях», – отмечает издание.

Сруб представляет собой пятиугольную забутованную камнем конструкцию. Расстояние между центрами остатков пяти просматриваемых опор составляет около 22 метров, что предполагает существование в древности весьма протяженных и сложных пролетов моста. После разрушения в мост превратился в дамбу. Часть опор, недоступных для извлечения, послужила причиной обмеления Волхова, а четыре до сих пор возвышаются над речным дном.

Добавим, что мост упоминался в тексте Иоакимовской летописи о крещении новгородцев в 991 году, однако достоверность летописи подвергается сомнению в связи с пересказом историка Василия Татищева.