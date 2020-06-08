Минобороны решило купить в Китае два госпитальных судна

Глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с идеей купить два госпитальных судна, обсуждая ситуацию вокруг пандемии коронавируса в России, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», Минобороны рассматривает возможность приобрести в Китае два подержанных судна ро-ро (используются в основном для перевозки автотранспорта) и переоборудовать их.

По данным издания, на их перестройку на верфях КНР может потребоваться порядка трех лет, а в целом покупка и реконструкция обойдутся в сумму около 8 млрд руб. Источники газеты утверждают, что президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложение Минобороны.

В свою очередь, Минпромторг предложил построить эти суда в России, что позволило бы загрузить верфи. Проект, по их данным, занял бы не более четырех лет, а при желании можно уложиться и в три года. Цена строительства будет выше, но зато Минобороны получит новые суда, а не подержанные.

По данным издания, между майскими праздниками представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) уже представили президенту России доклад о возможности строительства таких судов, а проработкой проекта занимались КБ «Вымпел» и Невское ПКБ, рассматривались варианты строительства судов-госпиталей на 500 и 1 тыс. человек.

Источник в аппарате правительства подтверждает, что доклад с двумя позициями ушел в Кремль. По данным газеты, три года назад вопрос строительства госпитальных судов уже поднимался, но решений не было принято.

Напомним, 7 апреля Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны поручил подготовить военное госпитальное судно «Иртыш» на Дальне Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.

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