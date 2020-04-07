Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь для больных коронавирусом

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны поручил подготовить военное госпитальное судно «Иртыш» на Дальне Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.

«Поручаю командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна «Иртыш» до 450 мест для размещения на нем неинфецированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Ранее Шойгу отложил отправку призывников в армию до 20 мая

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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