С места разлива топлива под Норильском вывезли тысячи кубометров грунта

С места разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском за сутки извлечено и вывезено на утилизацию 11,5 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Прошедшие сутки показали, что объемы выполненных работ значительно больше, чем в предыдущие все дни. <...> 11,5 тыс. [кубометров] грунтов извлечено зараженных, загрязненных нефтепродуктами и вывезено на утилизацию», – приводит слова Чуприяна ТАСС. Он также добавил, что 2 тыс. кв. м территории обработано сорбентами для нейтрализации загрязнения.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 500 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Разлив удалось локализовать. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище.

Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов, могла произойти из-за подвижек грунта.

В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Президент Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД