Мексика отказалась поддержать решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти

Мексика не будет продолжать снижать добычу нефти в течение июля 2020 года, заявила министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале, комментируя итоги заседания министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции.

«Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать», – приводит ТАСС слова министра со ссылкой на издание Milenio.

В апреле Мексика согласилась снизить добычу в мае и июне на 100 тыс. баррелей в сутки. Позднее в том же месяце Нале указала, что страна не будет уменьшать объем производства в период с июля по декабрь в ходе второго этапа заключенной на тот момент сделки ОПЕК+.

Накануне министр энергетики России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки на июль. На уточняющий вопрос о том, продолжит ли Мексика свое участие в сделке в июле, Новак ответил: «Вместе с Мексикой».

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