МГЕР запустила серию экологических акций «Спасай планету»

Активисты «Молодой гвардии «Единой России» в городе Шатура Московской области, Тамбове и Туле провели субботники, чтобы позже на месте бывших стихийных свалок в черте города нарисовать памятные граффити в рамках проекта «Стены смыслов».

Акция приурочена ко Всемирному дню окружающей среды. Все нарисованные в рамках акции граффити посвящены раздельному сбору отходов, нюансам потребления пластика, соблюдению порядка в лесах и другим эко-темам, сообщает ФедералПресс.

По словам заместителя председателя координационного совета МГЕР Егора Литвиненко, акция также стартовала в Амурской, Воронежской областях и Санкт-Петербурге. В ближайшее время стрит-арт работы появятся в Ленинградской области и в Краснодарском крае.

«Каждый рисунок станет частью одного большого туристического маршрута по городам России. Также мы проводим серию акций по уборке прибрежных территорий, тематические субботники, эко-квесты. Все это направлено на то, чтобы сформировать экологические привычки у молодежи и наглядным примером показать остальным, как заботиться о природе», – рассказал Литвиненко.

Всего в рамках проекта будет нарисовано более 30 граффити в городах России. Работы отбирают с помощью онлайн-голосования на сайте стенасмыслов.рф, а затем согласовывают их разметку с жителями домов, представителями учреждений и ответственными за сохранение облика города.

Ранее в России также стартовал флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога, который отмечается 5 июня. В 2020 году ООН объявило темой дня сохранение биоразнообразия.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».