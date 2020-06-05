В России стартовал флешмоб ко Дню эколога

В России стартовал флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога, который отмечается 5 июня. В 2020 году ООН объявило темой дня сохранение биоразнообразия.

Участники флешмоба надевают защитные маски с изображением краснокнижных животных, как напоминание о том, что в заботе и внимании нуждаются не только люди, говорится в сообщении на сайте нацпроектэкология.рф.

Первыми поддержали флешмоб участники конференции, которая прошла на онлайн-платформе издательского дома «Коммерсантъ» 4 июня и была посвящена развитию туризма в Арктике. В первые часы флешмоб поддержали сотрудники Минприроды, Росводресурсов, национальных парков.

Организаторы указывают, что отмечать День эколога в этот раз многим придется в средствах защиты из-за коронавируса, но даже атрибуты пандемии могут стать мощными экологическими посылами. Свои фото можно выкладывать в соцсетях с хэштегом #СпасиСебяСпасиИх #SaveYouSaveThem и официальным хештегом Всемирного дня окружающей среды – #РадиПрироды.

О своем намерении присоединиться к флешмобу уже заявили звезды шоу-бизнеса, известные представители мира культуры и спорта: певица и эко-блогер Сати Казанова, актеры и телеведущие Петр Корнеев, Дмитрий Кошелев, Татьяна Высоцкая, Иван Чуйков, Татьяна Виноградова и Сергей Дружко, Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта России Александр Легков.

Серия масок, выпущенная АНО «Экспоцентр «Заповедники России», посвящена двенадцати редким животным. Одиннадцати из них уделено особое внимание в нацпроекте «Экология» как требующим принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Это дальневосточный леопард, белый медведь, аргали, переднеазиатский леопард, зубр, амурский тигр, дзерен, лошадь Пржевальского, сайгак, стерх и снежный барс. Еще на одной маске изображена косатка – одно из самых упоминаемых животных прошлого года после их освобождения из «китовой тюрьмы».

В 2020 году ООН посвятила Всемирный день окружающей среды сохранению биоразнообразия – «серьезной комплексной проблеме, требующей неотложных, решительных действий».

«Недавние события – начиная с лесных пожаров в Бразилии, Соединенных Штатах Америки и Австралии и заканчивая нашествием саранчи в Восточной Африке, а теперь и глобальная пандемия – демонстрируют взаимозависимость человека и природы, в которой он существует, поясняется на сайте праздника», – отмечают организаторы.

Активисты напомнили, что популяции животных уменьшаются не из-за какого-либо вируса, а из-за деятельности людей, «воздействия на климат и окружающую среду».

«Надевая маску, как средство дополнительной защиты себя и окружающих, давайте помнить и о том, что бережное отношение к природе ведет к здоровому будущему и сберегает хрупкий животный мир», – говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Министерство экологии и подведомственные ему организации с Днем эколога, указав, что рациональное использование природных ресурсов находится в числе общенациональных приоритетов.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».