Москвичей предупредили о «дачных» пробках

Пробки на нескольких крупных магистралях Московского региона в сторону дач ожидаются вечером в пятницу, сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

«Дачные» заторы ожидаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, а также Щелковском, Новорязанском, Ленинградском и Волоколамском шоссе», – говорится в сообщении в Twitter.

Тем, кто не успел выехать в дорогу до 15.00, рекомендовано отправляться в путь уже после 20.00.

Ранее математики Александр Крылатов и Виктор Захаров из Санкт-Петербурга предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в мегаполисах.