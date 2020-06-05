В России провели более 12 млн тестов на коронавирус

Более 12 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением находятся 317 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что проведено 12 млн 53 тыс. 663 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, передает РИА «Новости».

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 317 тыс. человек.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 8 тыс. 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 449 тыс. случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.