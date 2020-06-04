В «Норникеле» аварию на ТЭЦ объяснили «непредвиденным поведением грунта»

Причиной аварии на ТЭЦ в Норильске могло стать непредвиденное поведение грунта, резервуар находился в исправном состоянии, заявил первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.

«Конструкция в работоспособном состоянии, она только вышла после ремонта. Поэтому мы думаем, что, по характеру разрушений и по тем трещинам, которые в бетоне, мощные трещины свежие, по характеру разрушения сами, опор – мы считаем, что произошло что-то в грунте. Возможно, это растепление грунта – потеря прочности», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что экспертиза промышленной безопасности конструкций ТЭЦ последний раз проводилась в 2018 году. На тот момент никаких отклонений не обнаружилось.

«Данная конструкция 35 лет уже существует, регулярно проходит экспертизу промышленной безопасности. Последняя проводилась в 2018 году, тогда отклонений ни по платформе, ни по свайному полю, ни по самой конструкции не было определено», – сказал Дяченко.

В среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не уточнил подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».