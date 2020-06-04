При пожаре на складах в Смоленской области погибли два человека

При крупном пожаре на складах в Десногорске Смоленской области погибли два человека.

«Произошло возгорание на территории складской зоны на площади 600 квадратных метров. При разборе завалов обнаружены тела двух погибших», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Распространение пламени удалось остановить, обстоятельства инцидента и личности погибших устанавливаются.

Ранее в Новой Москве произошел пожар на складах с радиоэлектроникой.