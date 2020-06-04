Военный вертолет совершил экстренную посадку в Подмосковье

Военный вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку из-за технической неисправности в подмосковной Гжели, никто не пострадал, сообщил источник в экстренных службах.

«Военно-транспортный вертолет Ми-38 экстренно сел из-за технической неисправности в подмосковном селе Гжель, пострадавших нет, сам вертолет также не получил повреждений», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что причиной посадки была неисправность в двигателе.

Напомним, 26 мая четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки, находились четыре человека.

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