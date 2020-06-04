На Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки

За последние сутки на Украине коронавирус выявили у 588 человек, что стало рекордом за все время исследований, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«С одной стороны, у нас есть рекорд по количеству выздоровевших за сутки – 602 – и антирекорд по количеству заболевших – 588», – цитирует ТАСС Степанова.

По его словам, за все время количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на Украине превысило 25 тыс., выздоровело 11 тыс. 42 пациента, скончалось – 747.

До этого максимальный суточный прирост случаев коронавируса был зафиксирован 23 апреля, тогда инфекция была обнаружена у 578 человек.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное – с 15 июня.