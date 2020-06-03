Названы сроки возобновления авиасообщения на Украине

Украина планирует возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное – с 15 июня, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничные авиаперелеты», – цитирует ТАСС Шмыгаля.

Ранее украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.

Тем временем посол Израиля в Киеве Йоэль Лион заявил, что авиасообщение между Израилем и Украиной не может быть восстановлено в ближайшем будущем из-за статистики по заболеваемости коронавирусом.