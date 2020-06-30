Собянин назвал бессмысленными попытки голосовать дважды

Пытаться голосовать дважды с помощью онлайн- и очного голосования было бессмысленно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Списки тех, кто проголосовали в электронном виде, чтобы не дублировались на бумажном носителе, еще раз сверим. Все эти попытки два раза проголосовать – это бессмысленная история, мы все равно там или там вычеркнем, когда начнется сверка», – передает его слова ТАСС.

Она добавил, что к участию в онлайн-голосовании не были допущены около 98 тыс. заявителей. Собянин подчеркнул, что система онлайн-голосования надежно защищает личные данные его участников.

Сам мэр Москвы принял участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию – он выбрал электронный способ волеизъявления, воспользовавшись компьютером, установленным в помещении территориальной избирательной комиссии в «Цифровом деловом пространстве», сообщается на сайте mos.ru.

«Уже видно, что в целом количество людей, которые проголосовали, очень большое. Явка на электронное голосование среди тех, кто подал заявки на участие в нем, тоже высокая, но это уже традиционно для электронных голосований, потому что люди, записываясь на электронное голосование, уже делают первый шаг и проявляют свою волю относительно того, что они хотят таким образом участвовать в голосовании. Завтра главный день голосования, надеюсь, что оно пройдет успешно», – сказал он.

Ранее во вторник сообщалось, что итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.