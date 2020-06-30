В Белом доме объяснили незнание Трампа о якобы «сговоре» России с талибами

Спецслужбы США не подтвердили обвинения в адрес России в якобы сговоре с талибами, в связи с этим о них не сообщалось президенту Дональду Трампу, заявил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«На протяжении нескольких последних дней New York Times и другие новостные СМИ сообщали предположения относительно наших войск в Афганистане. Хотя мы обычно не обсуждаем подобные темы, мы постоянно оцениваем доклады разведки и сообщаем президенту по необходимости. Поскольку предположения в недавних статьях в прессе не были верифицированы или подтверждены разведывательным сообществом, президенту Трампу не докладывали по этим предметам», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не сообщал, то Россия якобы «побудила» боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска.

До этого New York Times со ссылкой на разведку США заявило, что «российское подразделение» якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.