Плавучая АЭС начала выдачу тепла потребителям на Чукотке

Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) впервые начала выдачу тепла потребителям – его получили жители 5-го микрорайона города Певека, сообщил концерн «Росэнергоатом».

«Сегодня подано первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции в 5-й микрорайон города Певеке (Чукотский АО). До настоящего времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. С сегодняшнего дня она производит два продукта: помимо электроэнергии еще и тепло», – передает слова директора «Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» (филиал «Росэнергоатома») Виталия Трутнева РИА «Новости».

В декабре сообщалось, что на Чукотке начала работу и выдала первый ток первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов».

Торжественная церемония отправки плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» на место эксплуатации – на Чукотку – прошла в конце августа в Мурманске.