В МВД усомнились в том, что Волочкова не знала о карантине в Дивеево

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30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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              В МВД усомнились в том, что Волочкова не знала о карантине в Дивеево

                 30 июня 2020, 14:32
              Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Людей, которые пытаются въехать в нижегородское село Дивеево, закрытое на карантин, останавливают на постах контроля, заявили в пресс-службе регионального управления МВД, комментируя заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что она якобы не знала о запрете на въезд.

              В пресс-службе МВД по Нижегородской области сообщили, что «пункты контроля работают на въезде в закрытом на карантин Дивееве», всех въезжающих проверяют полицейские, передает РИА «Новости».

              «Таким образом, все приезжающие в Дивеево знают о том, что оно закрыто на карантин. Там стоят посты», – добавили в ведомстве.

              Отметим, что на главной странице сайта администрации Дивеевского района опубликовано выделенное красным цветом объявление о том, что в селе Дивеево введен карантин.

              Также сообщается, что с 8 апреля по трем направлениям въезда в Дивеево (со стороны Арзамаса, Ардатова и Сарова) организована работа пунктов контроля.

              На сайте Серафимо-Дивеевского монастыря в новости от 11 июня о снятии карантина подчеркивается, что монастырь открылся только для жителей села, так как в самом населенном пункте «карантин продолжает действовать и въезд в село закрыт».

              Между тем водитель Волочковой заявил ходатайство о рассмотрении по месту жительства в Москве дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

              «Ходатайств от балерины пока не поступило. Рассмотрение дела назначено на 3 июля», – добавили в пресс-службе.

              Ранее Волочкова заявила, что якобы не знала о карантине в селе Дивеево. По ее словам, ей об этом никто не сообщал и не препятствовал ее передвижениям.

              Напомним, балерина тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

              В Сети было опубликовано видео конфликта Волочковой с представителями власти и полиции. Она угрожала им «связями», оскорбляла, нецензурно выражалась, подчеркивала свое богатство, а место работы охарактеризовала как «Прима-балерина всея Руси».

              При этом Волочкова заявила, что все правила были соблюдены, так как машину она оставила у КПП, а в село попала через лес.

              «И я шла пешком, пешком по лесу! По лесу!.. Если вы хотите, чтобы я сказала правду, как она есть. Вот оно так и будет», – заявила она.

              Волочкову оштрафовали.

              Серафимо-Дивеевский монастырь – это православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского. В конце апреля у 76 человек на территории монастыря был выявлен коронавирус, монастырь и село закрыли на карантин.


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