В «Векторе» рассказали об эффективности прототипов вакцины от коронавируса

Три прототипа вакцины от нового коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ, заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Максютов рассказал, что в данный момент «три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ», это «наиболее продвинутые» препараты «с точки зрения полученных результатов», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, суммарно, более 100 сотрудников.

«Самое главное – это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность», – отметил Максютов.

Ранее было названо число выявленных в России штаммов коронавируса – их более 100.

До этого Максютов заявил, что для создания коллективного иммунитета в России понадобятся около 70 млн доз вакцин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что первую промышленную партию российской вакцины от коронавируса планируется получить осенью.

Между тем китайская компания заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях.

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