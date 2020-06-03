Цены на фрукты и ягоды на Украине побили исторический рекорд

Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины достигли исторически высокого уровня, сообщили в среду в плодовоовощной ассоциации страны. Больше всего подорожали клубника, черешня, яблоки и груши.

«Аналитики EastFruit отмечают, что несмотря на снижение доходов потребителей в результате коронакризиса цены на фрукты и ягоды на рынке Украины находятся на исторически высоких уровнях. Больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) – в среднем в 2,6 раза», – сообщается на сайте УПОА.

По мнению специалистов украинской плодоовощной ассоциации, главной причиной стало влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Сообщается, что «несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая», уничтожили значительную часть урожая. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой, что «оттягивает сезон созревания ягоды».

Основная часть урожая черешни погибла в результате заморозков, а цены на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения производства в 2019 году, отмечено в сообщении.

Кроме того, выросли цены на грушу на 30-35%, на рынке она преимущественно импортная. Цена на лимоны в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсины – на 40%. Из импортных фруктов меньше всего выросли цены на бананы, уточняется в сообщении УПОА.

В ближайшее время на рынке Украины ожидается увеличение предложения импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании.

Кроме того, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что картофель на Украине за год подорожал вдвое, также на 24% выросла цена на лук. По подсчетам экспертов, свекла стала дороже за год на 12%, а ржаной хлеб прибавил в цене 25% за год.

В 2019 году на Украине резко выросла стоимость так называемого борщевого набора. За полгода овощная корзина подорожала на 86%.