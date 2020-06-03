На Украине предупредили о конце «национальной идеи освобождения» Крыма

Обсуждение Киевом вопроса о поставках воды в Крым является концом «национальной идеи» об «освобождении» полуострова, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», – заявил Климкин в эфире канала ICTV.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст порекомендовал Киеву не поставлять воду в Крым, заявив, что водная блокада позволит «сохранить высокую цену полуострова для Кремля». Хербст также выступил за новые санкции против России со стороны США и Евросоюза.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Хербст не понимает, что такие действия как «перекрытие чего бы то ни было» стимулируют Россию на решение этих проблем своими силами.

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