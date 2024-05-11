Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.18 комментариев
Воробьев: Неизвестно, что будет на месте «Крокус Сити Холла»
Губернатор Московской области Воробьев: Неизвестно, что будет на месте «Крокус Сити Холла»
Решение о том, что может быть на месте «Крокус Сити Холла», пострадавшего в результате пожара 28 марта 2024 года, пока не принято, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, об этом говорить пока рано, никакие решения по этому вопросу не принимались, передает РИА «Новости».
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о деталях расследования организации теракта в «Крокусе».