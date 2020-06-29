В НАТО призвали Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану.

«Мы призываем такие страны как Россия к более конструктивной политике. В конце концов, стабильный Афганистан отвечает интересам не только США и НАТО», – приводит слова заместителя генсека альянса РИА «Новости».

При этом Джоанэ не стал комментировать статью в New York Times, в которой утверждалось, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение афганским боевикам за нападения на американских солдат.

По словам замгенсека НАТО, главная задача альянса в Афганистане – обеспечить безопасность всех, кто работает в рамках операции «Решительная поддержка». «Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими американскими союзниками», – сказал Джоанэ на онлайн-конференции «Брюссельский форум».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не сообщал, что подразделение российской военной разведки якобы «побудило» боевиков афганского движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска.

Ранее New York Times выступило с утверждением, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.

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